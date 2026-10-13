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Макаров рекомендовал помощнику главы Минздрава ознакомиться с данными Счётной палаты

Макаров рекомендовал помощнику главы Минздрава ознакомиться с данными Счётной палаты

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал странными и противоречащими данным Счетной палаты комментарии помощника Министра здравоохранения Алексея Кузнецова об отсутствии изменений в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

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