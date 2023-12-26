ЕАЭС подписал с Ираном полноформатное соглашение о свободной торговле

Санкт-Петербург, 25 декабря /Синьхуа/ -- Полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом /ЕАЭС/ и Ираном было подписано в понедельник в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
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