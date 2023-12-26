Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

4 подписчика

ЕАЭС подписал с Ираном полноформатное соглашение о свободной торговле

Санкт-Петербург, 25 декабря /Синьхуа/ -- Полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом /ЕАЭС/ и Ираном было подписано в понедельник в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх