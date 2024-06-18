Мэджик Джонсон: «Как же мне не нравится, что у «Селтикс» теперь больше чемпионских титулов, чем у нас»

«Поздравляю владельца «Бостона» Вика Грусбека, главного тренера Джо Маззуллу, трио лидеров команды Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна, Дрю Холидэя, а также остальных ребят в составе с завоеванием чемпионского трофея НБА! Как же мне не нравится, что у «Селтикс» теперь больше чемпионских титулов, чем у нас », – написал легендарный игрок «Лейкерс» в соцсети X.