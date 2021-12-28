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Французская молодежь просит Макрона помочь ей заняться сельским хозяйством

Французская молодежь просит Макрона помочь ей заняться сельским хозяйством

Просьбу о дополнительной финансовой поддержке для поглощения сельскохозяйственных компаний высказала Организация молодых французских фермеров (JA) в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру сельского хозяйства Жюльену Денорманди.

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