Французская молодежь просит Макрона помочь ей заняться сельским хозяйством

Просьбу о дополнительной финансовой поддержке для поглощения сельскохозяйственных компаний высказала Организация молодых французских фермеров (JA) в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру сельского хозяйства Жюльену Денорманди.
Просьбу о дополнительной финансовой поддержке для поглощения сельскохозяйственных компаний высказала Организация молодых французских фермеров (JA) в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру сельского хозяйства Жюльену Денорманди.
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