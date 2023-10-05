Президент Словакии призвала отложить помощь Киеву

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи из-за победы на парламентских выборах партии «Направление — социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, обещавшего отказаться от поддержки Украины.
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