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Калуга-поиск

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Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев принял участие в памятных мероприятиях в храме святого князя Владимира

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев принял участие в памятных мероприятиях в храме святого князя Владимира

В день памяти святого Равноапостольного князя Владимира. В приходе святого князя Владимира на Правобережье прошла торжественная служба и крёстный ход, в которых приняли участие председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, представители духовенства, духовно-патриотической организации "Пересвет" и прихожане.

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