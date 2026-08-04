Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев принял участие в памятных мероприятиях в храме святого князя Владимира

В день памяти святого Равноапостольного князя Владимира. В приходе святого князя Владимира на Правобережье прошла торжественная служба и крёстный ход, в которых приняли участие председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, представители духовенства, духовно-патриотической организации "Пересвет" и прихожане.