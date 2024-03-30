Светлой Пасхи всем прихожанам Армянской Апостольской Церкви! Пусть эта светлая и радостная праздничная неделя будет наполнена миром, любовью и благословением.
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Светлой Пасхи всем прихожанам Армянской Апостольской Церкви! Пусть эта светлая и радостная праздничная неделя будет наполнена миром, любовью и благословением.