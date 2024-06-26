К 45-летию творческой деятельности заслуженной артистки Любови Калиниченко

Театр кукол «Аистёнок» готовится к открытию 90-го театрального сезона, а завершает предъюбилейный сезон в последние выходные июня — праздничным мероприятием, посвящённым 45-летию творческой деятельности заслуженной артистки России Любови Калиниченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии