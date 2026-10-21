Дональд Трамп © Alex Brandon/APПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупцами тех, кто требовал от него принятия новых мер против России.
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