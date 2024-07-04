Первая сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR подвела итоги работы

С 28 июня по 2 июля в Красноярске, в креативном кластере «Квадрат» проходила Первая сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR, организаторами которой выступили красноярская ресторанная группа Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий.