Вернувшийся из районов СВО сводный отряд спецназа Росгвардии встретили в Москве

Сотрудников подразделения полиции специального назначения Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии, вернувшихся из служебной командировки в зоне проведения специальной военной операции, встретили в Главном управлении Росгвардии по городу Москве.
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