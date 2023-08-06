Генштаб ВСУ придумал, как помешать своим бойцам сдаваться в плен России
Украинский Генштаб издал приказ «Об усилении воинской дисциплины в ВСУ». Циркуляр рожден в связи с массовой сдачей в плен украинцев.
Комментарии
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Конечно, сдача в плен это форма дезертирства. И логично, что государство за нее не платит (если это не форма обоснования вообще не платить за погибших). Но зато ведь живы ж останутся. И не пополнят собой те триста тысяч, что уже пытаются достучаться к Святому Петру. И без мобильников.
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