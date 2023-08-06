Новости, события, факты

146 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Фоменков
    Очередное подтверждение того, что бандер-овцы - это генетический мусор, который необходимо утилизировать. И чем быстр...С целью вызвать э...
  • Владимир Минаков
    "западные партнеры могут перекрыть Украине финансирование и военные поставки, вынудив Киев сесть за стол переговоров ...США обвинили ВСУ ...
  • Daddy Bo
    Конечно, сдача в плен это форма дезертирства. И логично, что государство за нее не платит (если это не форма обоснова...Генштаб ВСУ приду...

Генштаб ВСУ придумал, как помешать своим бойцам сдаваться в плен России

Украинский Генштаб издал приказ «Об усилении воинской дисциплины в ВСУ». Циркуляр рожден в связи с массовой сдачей в плен украинцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Конечно, сдача в плен это форма дезертирства. И логично, что государство за нее не платит (если это не форма обоснования вообще не платить за погибших). Но зато ведь живы ж останутся. И не пополнят собой те триста тысяч, что уже пытаются достучаться к Святому Петру. И без мобильников.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх