Генштаб ВСУ придумал, как помешать своим бойцам сдаваться в плен России

Daddy Bo

Конечно, сдача в плен это форма дезертирства. И логично, что государство за нее не платит (если это не форма обоснования вообще не платить за погибших). Но зато ведь живы ж останутся. И не пополнят собой те триста тысяч, что уже пытаются достучаться к Святому Петру. И без мобильников.