Т-Банк запустил сервис для защиты близких от мошенников

Т-Банк запустил сервис против мошенников «Защита близких». С его помощью клиент банка может стать доверенным лицом другого клиента и проверять подозрительные операции — переводы на незнакомые реквизиты, взятия кредитов и досрочное закрытие вкладов.
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