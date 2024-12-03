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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Т-Банк запустил сервис для защиты близких от мошенников

Т-Банк запустил сервис против мошенников «Защита близких». С его помощью клиент банка может стать доверенным лицом другого клиента и проверять подозрительные операции — переводы на незнакомые реквизиты, взятия кредитов и досрочное закрытие вкладов.

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