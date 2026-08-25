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РСЗО «Град» уничтожил позицию ВСУ у реки Ингулец в Херсонской области

РСЗО «Град» уничтожил позицию ВСУ у реки Ингулец в Херсонской области

В Минобороны России рассказали, что боевые расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили позицию ВСУ у реки Ингулец в Херсонской области.

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