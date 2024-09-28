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  • Михаил Сартин
    С ним ни-кто разговаривать не будет, его нет, и он ни-кто. Пусть попробует перевыборы провести.Зеленский готовит...
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Олег Розанов. Чем грозит НАТО милитаризация Арктики?

Олег Розанов. Чем грозит НАТО милитаризация Арктики?

В случае открытого вооружённого конфликта несущие опасность объекты будут уничтожены.Россия находится в состоянии полной готовности отстаивать свои интересы в Арктическом регионе как в военном, так и в политическом и военно-техническом плане.

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