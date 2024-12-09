Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

902 подписчика

Представитель УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) принял участие в круглом столе по антикоррупционному просвещению бизнес-сообщества

Сегодня в Международный день борьбы с коррупцией в Якутске состоялся круглый стол «Формирование в бизнес-сообществе нетерпимости к коррупционному поведению», организованный Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх