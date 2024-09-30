Дефект теплотрассы на улицы Крашенникова оставил без тепла 78 домов в Новосибирске

Аварийное отключение отопления произошло в ночь на 30 сентября в домах на Крашенинникова и Титова. Об этом сообщил губернатору на оперативном совещании в правительстве региона мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
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