Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области, сенаторов и депутатов с Днём российского парламентаризма

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. С праздником жителей Тверской области, сенаторов и депутатов, представляющих регион в Федеральном Собрании РФ, депутатов Законодательного Собрания региона поздравил губернатор Игорь Руденя.
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