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Запись в кружки и секции: полная инструкция для родителей

Запись в кружки и секции: полная инструкция для родителей

Собрать ребенка в кружок или секцию раньше было настоящим квестом: обзвони все школы, выясни, есть ли места, привези документы.

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