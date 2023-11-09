10 гениальных вещей, изготовленных из подручных средств

Этот пост — дань уважения народной смекалке. Всегда можно выкрутиться, в любых ситуациях, было бы желание да немного изобретательности!Гантеля из старых дисковОфисный арбалетДинамик для телефонаИ еще вариация на эту темуСамодельный кальянНовогоднее настроение за 3 минутыДрель — бесценная вещь в хозяйствеЗабыли штопор? Теперь это не проблемаЁлочная игрушка из пластиковых ложекВы все еще выбрасываете втулки?Читать далее →.