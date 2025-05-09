Парад Победы-2025 на Красной площади. Прямая трансляция

Торжественный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне станет четвёртым парадом Победы после начала СВО и значимым событием, демонстрирующим международное сотрудничество и уважение к общей истории борьбы с фашизмом.
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