ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 самолетов и вертолетов

В отношении нескольких сотрудников заведены уголовные дела.Федеральная служба безопасности России провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под юрисдикции страны 59 самолетов и вертолетов.
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