Алексей Иванов ЧТО ПРИКЛЮЧИЛОСЬ С ЧУБАЙСОМ, ИЛИ РЕДКОМУ ПОДЛЕЦУ — РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ Бывший спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и экс-председатель правления АО "Роснано" госпитализирован во время отдыха на Изумрудном берегу (Коста-Смеральда, протянувшийся на 55 км вдоль северо-восточного побережья острова Сардиния центр элитного туризма с самой высокой в мире концентрацией яхт-клубов на квадратный километр).