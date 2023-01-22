Болгария и Северная Македония скатываются в бездну украинского сценария

Вновь обострились отношения между Болгарией и Северной Македонией. Широко разрекламированный «план Макрона» декларировался как попытка примирения позиций двух стран, но реальная цель инициативы французского президента была понятна изначально.
Вновь обострились отношения между Болгарией и Северной Македонией. Широко разрекламированный «план Макрона» декларировался как попытка примирения позиций двух стран, но реальная цель инициативы французского президента была понятна изначально.
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