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Болгария и Северная Македония скатываются в бездну украинского сценария

Болгария и Северная Македония скатываются в бездну украинского сценария

Вновь обострились отношения между Болгарией и Северной Македонией. Широко разрекламированный «план Макрона» декларировался как попытка примирения позиций двух стран, но реальная цель инициативы французского президента была понятна изначально.

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