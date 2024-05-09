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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафронов о ЧМ: «Без России неинтересно смотреть. Все-таки это канадско-русская игра»

– Вот вообще, не то что не буду смотреть, ну, так, если попадется, посмотрю. Если только до какого-то финала добраться, вообще неинтересен чемпионат мира, как молодежь говорит, от слова «совсем», только по одной простой причине: смотреть нечего.

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