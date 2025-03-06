Семьям с детьми компенсируют самую большую часть расходов на отдых

Российским семьям компенсируют самую большую часть расходов на совместный отпуск. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 6 марта сообщил, что теперь дети 10-18 лет получат 50% скидку при покупке билетов на поезда дальнего следования.
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