Семьям с детьми компенсируют самую большую часть расходов на отдых

Российским семьям компенсируют самую большую часть расходов на совместный отпуск. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 6 марта сообщил, что теперь дети 10-18 лет получат 50% скидку при покупке билетов на поезда дальнего следования.