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Татар-информ

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В центре Казани пройдет уличный благотворительный концерт в пользу бойцов СВО

В центре Казани пройдет уличный благотворительный концерт в пользу бойцов СВО

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В воскресенье, 13 сентября, в центре столицы Татарстана, на пешеходной улице Баумана, состоится благотворительный концерт с участием заслуженных артистов РТ.

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