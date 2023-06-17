Элитные ограничения для «наших»: не пожалеют и любовниц

Всё, что украдено непосильным трудом… Михаил Синельников-Оришак Фото: Global Look Press Совет Евросоюза вносит изменения в свой регламент и официально оповещает о новых «волчьих ягодках» ограничительных мер, или как принято говорить — санкциях.
Всё, что украдено непосильным трудом… Михаил Синельников-Оришак Фото: Global Look Press Совет Евросоюза вносит изменения в свой регламент и официально оповещает о новых «волчьих ягодках» ограничительных мер, или как принято говорить — санкциях.
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