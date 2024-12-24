Новогодний бал

Учащиеся 11 класса Лебедев Кирилл и Шишканова Ирина приняли участие в новогоднем бале, который состоялся 20 декабря в зале Центра дополнительного образования детей и молодежи, для ребят, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, творчестве и спорте.