Новогодний бал

Учащиеся 11 класса Лебедев Кирилл и Шишканова Ирина приняли участие в новогоднем бале, который состоялся 20 декабря в зале Центра дополнительного образования детей и молодежи, для ребят, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, творчестве и спорте.
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