Израильский танк открыл огонь по миротворцам ООН в Ливане

Один из танков израильской армии открыл огонь по позициям миротворческих сил ООН, размещённых в южном Ливане (United Nations Interim Force in Lebanon — UNIFIL), 16 октября сообщает сайт миссии ООН в Ливане.
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