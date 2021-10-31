Не получилось такого эффекта от Байрактара, как Украине хотелось

☭КОМПАСПолитикаНе получилось такого эффекта от Байрактара, как Украине хотелосьОчень сочувствую нашему руководству, дипломатам, Газпрому и всем, кто имеет дело с нынешним украинским правительством.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ОрленкоПо укрорадио вчера целый день говорили о применении бпла в Донбассе.иван головневОбычное дело вна. Все перемоги оказываются банальными зрадами.lyalin_va Лялин ВладимирУ папуасов новые бусы. То джевелины, то байрактар.абрам вербинПусть играют, лишь бы не появились бусы из человеческих черепов. Хотя укропо-фашисты на всё способны.Игорь КузнецовЯсно что это была провокация - как отреагирует Россия и другие страны мира. С моральной точки зрения Россия имеет преимущество - теперь можно в зону конфликта на Украине поставлять современные комплексы для борьбы с беспилотниками. Именно для защиты гражданского населения - тяжело ранены трое гражданских жителя в ДНР.Комментировать
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