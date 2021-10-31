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Не получилось такого эффекта от Байрактара, как Украине хотелось

Не получилось такого эффекта от Байрактара, как Украине хотелось

Очень сочувствую нашему руководству, дипломатам, Газпрому и всем, кто имеет дело с нынешним украинским правительством.

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Галина Орленко
По укрорадио вчера целый день говорили о применении бпла в Донбассе.
иван головнев
Обычное дело вна. Все перемоги оказываются банальными зрадами.
lyalin_va Лялин Владимир
У папуасов новые бусы. То джевелины, то байрактар.
абрам вербин
Пусть играют, лишь бы не появились бусы из человеческих черепов. Хотя укропо-фашисты на всё способны.
Игорь Кузнецов
Ясно что это была провокация - как отреагирует Россия и другие страны мира. С моральной точки зрения Россия имеет преимущество - теперь можно в зону конфликта на Украине поставлять современные комплексы для борьбы с беспилотниками. Именно для защиты гражданского населения - тяжело ранены трое гражданских жителя в ДНР.

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