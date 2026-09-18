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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льоренте о скандале с футболками игроков «Реала»: «Я поддерживаю Сеуту, все испанцы ее любят. Не собираюсь вступать в дискуссии, каждый волен выражать свою позицию»

Полузащитник « Атлетико » Маркос Льоренте выразил поддержку жителям Сеуты на фоне скандала с игроками « Реала » перед матчем с «Эльче» (3:2).

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