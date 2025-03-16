Эксперты прокомментировали закрытие Трампом ряда американских СМИ

Выполняя указ американского президента Дональда Трампа о сокращениях в правительстве, Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило финансирование радиокомпании «Голос Америки»*, а также «Радио Свобода»* и «Радио Свободная Азия» (вещает на КНР, КНДР, Мьянму, Камбодже и другие страны региона).