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Эксперты прокомментировали закрытие Трампом ряда американских СМИ

Эксперты прокомментировали закрытие Трампом ряда американских СМИ

Выполняя указ американского президента Дональда Трампа о сокращениях в правительстве, Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило финансирование радиокомпании «Голос Америки»*, а также «Радио Свобода»* и «Радио Свободная Азия» (вещает на КНР, КНДР, Мьянму, Камбодже и другие страны региона).

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