У омского «Континента» разрешили построить банный комплекс. Шестиэтажный объект с подземным этажом появится на улице Конева.
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У омского «Континента» разрешили построить банный комплекс. Шестиэтажный объект с подземным этажом появится на улице Конева.
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