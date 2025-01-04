Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

25 подписчиков

Championship League 2025. Первый день

Championship League 2025. Первый день

Стартовали матчи турнира Championship League 2025, по итогам которых первую группу возглавил иранский снукерист Хоссейн Вафаей, сообщает WST Хоссейн Вафаей Айюри (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Championship League 2025 Группа 1 - результаты Championship League 2025 Расписание - трансляции Иранец Хоссейн Вафаей одержал три победы в первый день турнира Championship League 2025 и возглавил таблицу первой группы перед заключительным днем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх