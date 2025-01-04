Championship League 2025. Первый день

Стартовали матчи турнира Championship League 2025, по итогам которых первую группу возглавил иранский снукерист Хоссейн Вафаей, сообщает WST Хоссейн Вафаей Айюри (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Championship League 2025 Группа 1 - результаты Championship League 2025 Расписание - трансляции Иранец Хоссейн Вафаей одержал три победы в первый день турнира Championship League 2025 и возглавил таблицу первой группы перед заключительным днем.