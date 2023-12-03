А знаете ли вы свои права?

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Этот праздник направлен на привлечение внимания к проблемам детей и улучшению их уровня жизни, призван напомнить о том, насколько они ценны для нас, о хрупкости детства.
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