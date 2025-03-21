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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоусон стал худшим в квалификации к спринту в Китае за рулем «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон занял 20-е место в квалификации к спринту на Гран-при Китая и начнет субботнюю мини-гонку с последней позиции.

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