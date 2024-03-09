Джейк Пол отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
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