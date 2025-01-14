Telegraph: цены на промышленную энергию в Британии стали высочайшими в мире

Британская энергетическая система находится на грани коллапса. Критически низкие запасы газа и рекордно высокие цены на электроэнергию для промышленности — результат многолетней ошибочной политики, приведшей к настоящему энергетическому кризису, пишет Telegraph.
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