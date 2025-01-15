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Чехия завершила модернизацию TAL, став независимой от российской нефти

Чехия завершила модернизацию TAL, став независимой от российской нефти

Премьер Чехии Петр Фиала объявил о завершении модернизации нефтепровода TAL, что позволит Чехии импортировать до 8 миллионов тонн нефти в год, полностью отказавшись от поставок из России.

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