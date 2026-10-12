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Регионы России

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«Почта России» получит дополнительное финансирование за счёт повышения комиссии за доставку пенсий

«Почта России» получит дополнительное финансирование за счёт повышения комиссии за доставку пенсий

Правительство России утвердило меры поддержки для федерального почтового оператора, «Почты России», предусматривающие увеличение комиссии за доставку пенсий.

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