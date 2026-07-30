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ФАО: Россия нарастила вылов устриц до рекорда в 2024 году

ФАО: Россия нарастила вылов устриц до рекорда в 2024 году

Россия по итогам 2024 года нарастила вылов устриц до рекордных показателей - 5,6 тысячи тонн. Такие данные указала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.

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