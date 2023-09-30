С Праздником воссоединения!!!

Компанцев Сергей

а как насчет европы и сша что не даром что ли работают стоимость транспорта и какие отличные там дороги что можно со скоростью 200 км. гнать -- такого нет а дороги в сша которые быфли даром построены с 29 года хиреют и хереют а в европе этого нельзя потому что евро комисия или партия как в ссср не разрышила факт и в прибалтике аэс то снесли а что построили за 30 лет не чего окупанты нато ь