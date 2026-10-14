ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября, ФедералПресс. Привокзальная площадь Екатеринбурга преобразится: рядом с памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу установят архитектурную подсветку и создадут пешеходную зону.
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