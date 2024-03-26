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Банки просят не штрафовать их за утечки клиентских данных. Они считают это несправедливым

Банки просят не штрафовать их за утечки клиентских данных. Они считают это несправедливым

Представители банковского сообщества обратились к властям с просьбой отказаться от введения оборотных штрафов за утечки клиентской информацииКак сообщает «Коммерсантъ», Ассоциация банков России обратилась в Минцифры с предложением отказаться от введения оборотных штрафов за утечку информации при повторном нарушении — законопроект об этом был принят Госдумой в первом чтении.

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