Банки просят не штрафовать их за утечки клиентских данных. Они считают это несправедливым

Представители банковского сообщества обратились к властям с просьбой отказаться от введения оборотных штрафов за утечки клиентской информацииКак сообщает «Коммерсантъ», Ассоциация банков России обратилась в Минцифры с предложением отказаться от введения оборотных штрафов за утечку информации при повторном нарушении — законопроект об этом был принят Госдумой в первом чтении.