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Рождественская помолвка: Шварценеггер обручился со своей любимой

Рождественская помолвка: Шварценеггер обручился со своей любимой

Актер признался, что счастлив, как никогда. Патрик Шварценеггер сообщил о помолвке Социальные сетиПатрик Шварценнегер сделал предложение любимой Социальные сети76-летний Арнольд Шварценеггер страшно обрадован рождественским сюрпризом, который преподнесла ему судьба в этом году.

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