Истерика или раскачка?

О, русский народ терпеливый! О, русский народ терпеливый! Татьяна Велесова О, русский народ терпеливый, Мой бедный, забитый народ! Лез в горы ты, падал с обрыва, Ты первый отыскивал брод. Обманывать мог тебя каждый. Ты рабские цепи влачил. Измученный голодом, жаждой, Толпу тунеядцев кормил. Тебя истязали нещадно. Но снова при звоне мечей От полчищ врагов беспощадных Спасал ты своих палачей.

ВТ

Василий Топчий

Ты в счастья закрытые двери Стучал, мокрый весь от дождя. Веками с наивностью верил Ты в бога, царя и вождя. Ты ждал, ты уверовал в чудо, Что кто-то однажды придёт, Придёт неизвестно откуда, От бед и напастей спасёт. Но в жизни чудес не бывает. Ни царь,и ни вождь, и не бог, Ни разума мысль неземная - Никто здесь тебе не помог. Народ мой! Я видеть могучим И мудрым желаю тебя. Когда же, мечтая о лучшем, Ты снова поверишь в себя?! 1991г.