Пенсии хотят считать по-новому. В Госдуму внесут важный законопроект

Пенсии хотят привязать к прежней зарплате: в Госдуму внесут новый законопроект.Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил изменить порядок расчета страховых пенсий по старости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии