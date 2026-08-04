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Царьград

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Пенсии хотят считать по-новому. В Госдуму внесут важный законопроект

Пенсии хотят считать по-новому. В Госдуму внесут важный законопроект

Пенсии хотят привязать к прежней зарплате: в Госдуму внесут новый законопроект.Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил изменить порядок расчета страховых пенсий по старости.

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