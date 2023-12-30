Умер экс-ректор СПбПУ академик Васильев

Бывший ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), заслуженный деятель науки и техники России, академик Российской академии наук (РАН) Юрий Васильев скончался на 95-ом году жизни.
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