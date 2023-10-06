Фигурантам дела фонда "Возрождение" предъявлено обвинение

Столичный СК Следственный комитет предъявил обвинение фигурантам уголовного дела фондов "Возрождение" и "Всеукраинский духовный центр" (обе организации признаны нежелательными в России), сообщил столичный СК.
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